SAT.1 Gold 16:55 bis 17:50 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Feuer in Cabot Cove USA 1989 2016-11-02 12:35 Merken Auf einem Wohltätigkeitsbasar ersteht Jessica eine kleine Kommode vom Tischler Stan Holmes. Als sie sie zu Hause genauer untersucht, entdeckt sie einen Brief, adressiert an Bud Fricksay. Jessica überreicht ihm das Schriftstück, woraufhin Bud zum Tankstellenbesitzer Ron Stiller eilt und massiv auf ihn einschlägt. Am Abend ist in Cabot Cove Feueralarm: Das Möbelgeschäft steht in Flammen, und im Büro wird die Leiche von Bud Fricksay gefunden. Jessica hat einen Täter im Visier ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Susan Anspach (Lois Fricksey) Rosemary DeCamp (Agnes) Peter Fox (Ron Stiller) George Furth (Fred Owens) Max Gail (Stanley Holmes) Jonathan Goldsmith (Bud Fricksey) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Anthony Shaw Drehbuch: Paul Schiffer Kamera: John Elsenbach Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12