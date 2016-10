SAT.1 Gold 13:25 bis 14:20 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Ein ungleiches Paar USA 1989 Merken Jessica Fletcher erinnert sich an einen Fall, den ihr Freund Bill Boyle erlebt hat: Ein Bekannter, den Boyle seit Jahren nicht mehr gesehen hat, besucht ihn und bittet ihn, für ein paar Stunden auf seinen Hund aufzupassen. Als er nicht mehr wiederkommt, schaltet Bill die Polizei ein. Kurze Zeit später wird der Vermisste ermordet aufgefunden. Bill fühlt sich nun verpflichtet, nach dem Mörder seines Freundes zu suchen. Dabei erweist sich der Hund als sehr hilfreich ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Susan Anton (Celia James) Max Baer Jr. (Johnny Wheeler) Warren Berlinger (Sugarman) Pat Harrington Jr. (Lt. Lou Brickman) Ken Howard (Bill Boyle) Rosanna Huffman (Marge Brickman) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Chuck Bowman Drehbuch: Peter S. Fischer, Chuck Bowman Kamera: John Elsenbach Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 12