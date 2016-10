SAT.1 Gold 09:10 bis 10:00 Familiensaga Falcon Crest Kampflinien USA 1987 2016-10-31 02:15 Merken Roland Saunders und Kit Marlowe scheinen unter einer Decke zu stecken. Peter will endlich dahinterkommen, was die beiden verbindet - genauso wie Angela. Maggie möchte ihr Kind zur Adoption freigeben. Richard versucht, sie davon abzubringen, bislang allerdings erfolglos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Wyman (Angela Channing) Robert Foxworth (Chase Gioberti) Susan Sullivan (Maggie Gioberti) Dana Sparks (Vickie Gioberti) Lorenzo Lamas (Lance Cumson) David Selby (Richard Channing) Ana Alicia (Melissa Agretti Cumson) Originaltitel: Falcon Crest Regie: Harry Harris Drehbuch: Greg Strangis, Earl Hamner jr. Musik: Jesse Frederick, Bennett Salvay Altersempfehlung: ab 6