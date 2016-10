Phoenix 14:20 bis 16:00 Sonstiges Ökumenische Gedenkveranstaltung mit Papst Franziskus zum Auftakt des Jubiläumsjahres 500 Jahre Refor D 2016 Live Live TV Merken phoenix überträgt die ökumenische Gedenkfeier zum 500. Reformationsjahr mit Bischof Munib Younan und Papst Franziskus im Dom zu Lund in Schweden live. Die gemeinsame Feier von Lutheranern und Katholiken am Reformationstag gilt als deutliches Signal für die Ökumene. Moderator Stephan Kulle ordnet es mit dem Rundfunkbeauftragten der Evangelischen Kirche, Jan Dieckmann, und dem Beauftragten der Katholischen Kirche, Andreas Herzig, im Studio ein. In Google-Kalender eintragen Moderation: Stephan Kulle Gäste: Gäste: Jan Dieckmann (Rundfunkbeauftragter der Evangelischen Kirche), Andreas Herzig (Beauftragter der Katholischen Kirche) Originaltitel: Ökumenische Gedenkveranstaltung mit Papst Franziskus zum Auftakt des Jubiläumsjahres 500 Jahre Refor