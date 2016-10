Phoenix 03:30 bis 04:00 Reportage Grenzgänge mit Hella von Sinnen D 2015 Live TV Merken Hella von Sinnen liebt die Bühne, das Licht der Scheinwerfer, den Applaus, die Zuneigung des Publikums. Was aber, wenn diese Zuwendung nachlässt? Sie ist jetzt Mitte 50, die Jobangebote werden weniger und neue Fragen drängen sich in den Vordergrund: Was bedeutet ein Leben ohne Ruhm und Starrummel? Kann man Anerkennung aus sich selbst schöpfen? Für "Grenzgänge" bricht Hella von Sinnen zu einer sehr persönlichen Reise in ihre Kindheit auf, trifft ihre Brüder und Gummersbacher Schulfreundinnen, schlüpft kurz in die Rolle einer Politesse und holt sich therapeutischen Rat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Grenzgänge mit Hella von Sinnen

