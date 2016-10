Phoenix 01:30 bis 02:15 Dokumentation Thomas Müntzer Der Satan von Allstedt D 2010 2016-11-01 08:15 Live TV Merken Thomas Müntzer, geboren 1489 in Stolberg, hingerichtet 1525 bei Mühlhausen, gilt als Außenseiter der Reformation. Dabei war er es, der als erster den Ablasshandel der katholischen Kirche anprangerte, der die deutschsprachigen Gottesdienste einführte, dessen deutsche Kirchenlieder bis heute Bestandteil der evangelischen Gesangsbücher sind. Dennoch ist nicht er, sondern Martin Luther zu der Ikone der Reformation geworden. Nach seinem Tod sorgten seine Feinde für ein Müntzer-Bild, das seine Verdienste wohlweislich nicht berücksichtigt. So ist es bis heute geblieben. Müntzers Nachruhm ist deutlich geringer und aus mehrfachem Grund getrübt. Zunächst wurde dies von Müntzer selbst "verschuldet", denn im Lauf seines Lebens, auf seinem rastlosen Weg durch die Lande, wurde er immer kompromissloser, ja regelrecht fanatisch. Am Ende führte er Tausende Bauern und Handwerker in die Schlacht bei Frankenhausen und damit in den Tod. Der Mann, der als fortschrittlicher Kirchenkritiker begann, war selbst ein Dogmatiker geworden. Seine Idee vom wahren Glauben in einer Gemeinschaft von Auserwählten hielt er am Ende nur noch mit Gewalt für realisierbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Thomas Müntzer - Der Satan von Allstedt