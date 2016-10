Disney Channel 22:05 bis 22:35 Comedyserie Die Nanny Folge: 123 Kalte Füße USA 1998 Stereo HDTV Merken Es ist der Tag vor der Hochzeit. Fran ist mit Val und ihrer Mutter unterwegs in New Jersey, um schicke Unterwäsche für die Hochzeitsnacht zu kaufen. Val beschließt am Heimweg allerdings, eine Abkürzung querfeldein zu nehmen. Wie sich herausstellt, ist das eine schlechte Idee, denn nach einer Reifenpanne müssen die drei nun zu Fuß gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Niles) Lauren Lane (C. C. Babcock) Reneé Taylor (Sylvia Fine) Nicholle Tom (Margaret "Maggie" Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Peter Marc Jacobson Drehbuch: Caryn Lucas Kamera: James Jansen Musik: Timothy Thompson