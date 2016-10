Disney Channel 20:15 bis 22:05 Komödie Halloweentown 4 - Das Hexencollege USA 2006 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Gegen den Willen ihrer Mutter schreibt sich Marnie in das College in Halloweentown ein. Sie hofft, dort ihre Fähigkeiten als Hexe ausbauen zu können. Zu ihrem Leidwesen muss sie aber feststellen, dass das Hexen am College verboten ist und dass einige Studentinnen ihr das Leben mehr als schwer machen wollen. Als wäre dies noch nicht genug, muss sie auch noch Halloweentown vor dem Untergang retten. Mit vereinten Kräften bieten die Piper Cromwells dem Bösen die Stirn... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sara Paxton (Marnie Piper) Joey Zimmerman (Dylan Piper) Judith Hoag (Gwen Cromwell Piper) Lucas Grabeel (Ethan Dalloway) Kristy Wu (Scarlett Sinister) Keone Young (Silas Sinister) Debbie Reynolds (Agatha Cromwell) Originaltitel: Return to Halloweentown Regie: David Jackson Drehbuch: Max Enscoe, Annie DeYoung, Juliet Giglio, Keith Giglio, Paul Bernbaum Kamera: Denis Maloney Musik: Kenneth Burgomaster

