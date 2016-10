Disney Channel 15:30 bis 15:55 Trickserie Phineas und Ferb Party in der Schreckensburg / Die Riesenfledermaus USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken (a)Vanessa organisiert eine riesige Party in einer Burg. Währenddessen begeben sich Dr. Doofenschmirtz und Perry auf Schatzsuche. (b) Dr. Doofenschmirtz muss sich einer seiner größten Ängste stellen, weil seine neueste Erfindungen versehentlich eine Riesenfledermaus entstehen lässt. Währenddessen entwickeln die Jungs eine völlig neue, sichere Art Skateboard zu fahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire, Robert F Hughes Drehbuch: Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire