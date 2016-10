ZDF 22:15 bis 00:20 Krimi James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag GB, USA 2002 Nach den Büchern von Ian Fleming Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nachdem James Bond mehrere Monate in Gefangenschaft war, hat seine Chefin M das Vertrauen in ihren Topagenten verloren. Also ist 007 bei seiner nächsten Mission auf sich allein gestellt. Und dabei muss er nicht nur einen nordkoreanischen Terroristen, sondern auch einen Verräter in den eigenen Reihen zur Strecke bringen. Zum vierten und letzten Mal ist Pierce Brosnan als Doppelnull-Agent zu sehen und präsentiert sich wieder einmal in Höchstform. In Nordkorea versucht James Bond (Pierce Brosnan), eine Transaktion zu verhindern, bei der eine große Waffenlieferung mit Blutdiamanten bezahlt werden soll. Allerdings wird seine wahre Identität enthüllt, und er gerät in Gefangenschaft. Der skrupellose General Moon (Kenneth Tsang) foltert ihn, und erst nach Monaten wird der britische Agent gegen den Terroristen Zao (Rick Yune) ausgetauscht. Da sich M (Judi Dench) nicht sicher sein kann, ob Bond in Gefangenschaft eventuell geheime Informationen verraten hat, entzieht sie ihm den Status des Doppelnull-Agenten. Also macht 007 sich daran, auf eigene Faust den Verräter, der auch ihn enttarnt hatte, ausfindig zu machen, und danach auch Zao auszuschalten. Die erste Spur führt ihn zu einer mysteriösen Klinik auf Kuba, wo ihm der Terrorist nur knapp entkommen kann. Immerhin macht der britische Charmeur dort die Bekanntschaft der reizenden NSA-Agentin Jinx (Halle Berry), die anscheinend ebenfalls auf der Jagd nach Zao ist. Als nächster gerät der überhebliche Millionär Gustav Graves (Toby Stephens) in Bonds Visier, und ein erstes Aufeinandertreffen in London endet mit einem furiosen Fechtduell. Als James der Einladung des dubiosen Geschäftsmannes nach Island folgt, überschlagen sich die Ereignisse. Und nicht nur Graves offenbart dort ein unerwartetes Geheimnis, auch seine hübsche Assistentin Miranda Frost (Rosamund Pike) hält für 007 noch eine Überraschung bereit. An der Seite der Stars Pierce Brosnan und Halle Berry war sie noch das blonde Bond-Girl in der zweiten Reihe. Inzwischen hat sich die 1979 in London geborene Schauspielerin Rosamund Pike zu einem der weiblichen Top-Stars Hollywoods gemausert. Zu verdanken hat sie diesen Karrieresprung Regisseur David Fincher, der sie 2014 mit der Hauptrolle in dem raffinierten Psychothriller "Gone Girl - Das perfekte Opfer" aus dem Pulk der ewigen Nebendarstellerinnen herausholte. Sie spielte die Rolle der undurchsichtigen Ehefrau von Ben Affleck derart überzeugend, dass es danach interessante Jobangebote hagelte. Bei ihrer Auswahl scheint sie vor allem eine Schwäche für politische und historische Stoffe gehabt zu haben. An der Seite von Jon Hamm hat sie inzwischen den Polit-Thriller "High Wire Act" abgedreht. Als Ehefrau des berüchtigten SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich, gespielt von Jason Clarke, ist sie nächstes Jahr in dem Historien-Thriller "HHhH" zu sehen. Fertiggestellt ist bereits das historische Rassen-Drama "A United Kingdom", in dem sie als Britin im England der 40er Jahre einen afrikanischen Prinzen heiratet und somit für jede Menge Konfliktstoff sorgt. In Vorbereitung ist außerdem das Drama "Entebbe", in dem sie an der Seite von Daniel Brühl spielt. Auch ein Western zählt zu ihren heißen Projekten. Gemeinsam mit Christian Bale stand sie vor der Kamera für den Film "Hostiles", der ebenfalls nächstes Jahr in die Kinos kommen soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierce Brosnan (James Bond) Halle Berry (Jinx Johnson) Toby Stephens (Gustav Graves) Rosamund Pike (Miranda Frost) Rick Yune (Zao) Judi Dench (M) John Cleese (Q) Originaltitel: Die Another Day Regie: Lee Tamahori Drehbuch: Neal Purvis, Robert Wade Kamera: David Tattersall Musik: David Arnold Altersempfehlung: ab 12