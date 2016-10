ZDF 20:15 bis 21:45 Drama Schweigeminute D 2016 Nach einer Novelle von Siegfried Lenz Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bewegende Geschichte



"Wir setzen uns mit Tränen nieder" — mit diesen Worten aus Bachs Matthäuspassion beginnt Siegfried Lenz seine Novelle "Schweigeminute". Damit ist klar, dass eine Liebesgeschichte der tragischen Art folgen wird, die zwischen einem Schüler und seiner Lehrerin. Eine Liebe, die nicht sein darf, schon gar nicht in den 50er-, 60er-Jahren.



Einer Welt, die ein "moralisches Minenfeld voller Nachkriegs-Spießigkeit" ist, wie Regisseur Thorsten M. Schmidt erzählt. Er hat schon das Lenz-Buch "Arnes Nachlass" verfilmt, nun also die "Schweigeminute". Sein Ziel, "dass die Atmosphäre unseres Films beim Zuschauer die gleiche Stimmgabel in Schwingung versetzt, die Lenz in seiner ­Novelle so trefflich anschlägt", hat er erreicht. Dank zurückhaltender Dramaturgie,­ seiner Vorsicht, den Stoff, die Geschichte nicht durch plakativen Aktionismus zu beschädigen. Stattdessen setzt er auf die Magie der "nordisch-maritimen Welt mit all ihren poetischen Schauwerten."



Ungeliebte Lehrerin-Schüler-Liebe



Natürlich sind es die beiden Hauptdarsteller, die diesen Film tragen, die "Stimmgabeln" der Gefühle in Schwingung versetzen. Julia Koschitz als hinreißende und hingerissene Englischlehrerin Stella, Jonas Nay als faszinierter und faszinierender Schüler Christian. "Love is a warm, bearing wave" lautet Stellas letzter Gruß an ihren jungen Geliebten. Liebe ist eine warme tragende Welle.



Von dem Auf und Ab dieser Welle handelt der Film, der, auf Bornholm gedreht, bezaubert, in die Welt des Siegfried Lenz entführt. Es ist ein poetisches Vergnügen, diesen Film zu sehen. Es sollte ein literarisches Verlangen sein, das Buch zu lesen. Wer will, nimmt es als Hörbuch in seine Gefühlswelt auf. Oder lässt sich vom Hörspiel verzaubern. Man sollte nur eines nicht, die "Schweigeminute" von Siegfried Lenz verpassen. Es wäre zu schade. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Koschitz (Stella Petersen) Jonas Nay (Christian Voigt) Uwe Preuss (Wilhelm Voigt) Alexander Held (Rektor Block) Nina Petri (Jutta Voigt) Johannes Allmayer (Jürgen Kugler) Henny Reents (Frauke Bruns) Originaltitel: Schweigeminute Regie: Thorsten M. Schmidt Drehbuch: Thorsten M. Schmidt, André Georgi, Claudia Kratochvil Kamera: Hannes Hubach Musik: Gert Wilden Jr., Olaf Taranczewski