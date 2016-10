ZDF 05:30 bis 09:00 Magazin ARD-Morgenmagazin Zukunft der Arbeit: Welchen Stellenwert hat Arbeit künftig? / Winterzeit ist Einbruchszeit: Wenn die Tage kürzer werden, haben Diebe Hochsaison / Klinik-Clowns sorgen sich um ihren Ruf: Durch die Angriffe der Grusel-Clowns sehen Klinik-Clowns ihr Image bedroht / MoMa-Reporter: Lebensmittel per Mausklick - In Deutschland wächst der Online-Handel mit Lebensmitteln / Live - Der britische Soulsänger präsentiert seinen Song "Love & Hate" / Service: Private Rentenvorsorge - Geldanlagen mit langen Vertragslaufzeiten eignen sich für viele Kunden nicht mehr D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Das Erste am Morgen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anna Planken, Till Nassif Gäste: Gäste: Michael Kiwanuka (Retro-Soulsänger) Originaltitel: Morgenmagazin