NDR 23:15 bis 00:50 Drama Zwei Tage, eine Nacht B, F, I 2014 HDTV Europäischer Filmpreis Nominiert für einen Oscar® Nominiert für die Goldenen Palme, Cannes Zwei Tage und eine Nacht, in denen für Sandra alles auf dem Spiel steht: Achtundvierzig Stunden hat sie Zeit, um ihre Arbeitskollegen zu überreden, auf ihre begehrten Bonuszahlungen zu verzichten damit sie selbst ihren Job behalten kann... "Zwei Tage, Eine Nacht" ist das neue Werk von Jean-Pierre und Luc Dardenne ("Der Junge auf dem Fahrrad", "L'Enfant") mit der Oscar®-Gewinnerin Marion Cotillard ("Der Geschmack von Rost und Knochen", "La Vie en Rose") in der Hauptrolle. Der Film der belgischen Regiemeister feierte im Wettbewerb der internationalen Filmfestspiele von Cannes seine Weltpremiere. "'Sandra' oder 'Bonus' - knapper und treffender als Jean-Pierre und Luc Dardenne kann man die wirtschaftliche Krise kaum aufs Menschliche herunterbrechen." (Quelle: Zeit Online) "Makelloses Kino mit humanistischem Mehrwert - ohne moralischen Zeigefinger! Einer der ganz wichtigen Filme in diesem Jahr. [...] Das Motto der Dardennes lautet einmal mehr: Maximaler Minimalismus. Die dramaturgische Bilanz: Stimmig. Präzise. Bewegend." (Quelle: Programmkino.de) "Specialists in unvarnished intimacy, the Dardenne brothers add another clear-eyed contemplation of stark social reality to their impressive output." (Quelle: Hollywood Reporter) Bildergalerie Schauspieler: Marion Cotillard (Sandra) Fabrizio Rongione (Manu) Pili Groyne (Estelle) Simon Caudry (Maxime) Catherine Salée (Juliette) Baptiste Sornin (Herr Dumont) Alain Eloy (Willy) Originaltitel: Deux jours, une nuit Regie: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne Drehbuch: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne Kamera: Alain Marcoen Altersempfehlung: ab 6