Reportage Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg - Kamelreiten mit Hindernissen Kamelreiten mit Hindernissen / Tamarine ziehen um / Neues Unterrichtskonzept in der Pinguinschule / Kennenlernspiel mit Ara / Kreative Orang-Utan-Ballspiele Kamelreiten mit Hindernissen: Zwischen Kamelhöckern durch den Tierpark: Das klingt nach einer tollen Idee. Doch in der Praxis hat sie ihre Tücken. Zuerst hat Volker Friedrich es mit einem Sattel probiert, doch damit blieb Kamel-Dame Natascha zu leicht an den Büschen hängen. Jetzt probiert Volker Kamelreiten ohne Sattel. Das haben Natascha und Hengst Sultan schon oft gemacht, doch heute ist irgendwie nicht so ihr Tag. Tamarine ziehen um: Mit großen Auge gucken die kleinen Kaiserschnurrbart-Tamarine, so als könnten sie kein Wässerchen trüben. Aber sie wissen genau was sie wollen, und umziehen gehört offenbar nicht zu ihren Lieblingsbeschäftigungen. Jedenfalls wehren sie sich nach Kräften, als Doktor Michael Flügger und Thomas Feierabend sie in ihr neues Gehege bringen wollen. Dabei ist es dort viel geräumiger und schöner. Neues Unterrichtskonzept in der Pinguinschule: Selbstständig Fische fressen, das sollen die kleinen Pinguine bei Dirk Stutzki lernen. Deshalb hat er ihnen extra eine "Fischfress-Schule" gebaut, die durch einen Zaun vom großen Becken getrennt ist. Doch was machen die Pinguin-Eltern? Durch den Maschendraht füttern sie ihre Kinder heimlich weiter. Dirk beschließt: ein neues Unterrichtskonzept muss her. Kennenlernspiel mit Ara: Eigentlich ist Ara Pepe ein zutraulicher Geselle, zumindest wenn Thomas Günther oder Sarah Kolbaum mit ihm für die Hagenbeck-Flugshow trainieren. Aber jetzt soll Ina Gooßen auch mitmachen und das bringt Pepe offenbar ein bisschen durcheinander. Erst nach viel gutem Zureden und jeder Menge Leckerlis traut sich Pepe auch auf Inas Hand. Kreative Orang-Utan-Ballspiele: Irgendwo in den Pflanzenbeeten im Orang-Haus findet Claus Claussen einen alten Gummiball, ideales Affen-Spielzeug. Damit es keinen Streit gibt, bastelt Claus noch ein paar "Überraschungs-Röhrchen". So sind alle mit auspacken und eingehender Materialprüfung beschäftigt. Als der Ball schließlich kaputt ist, entdeckt Orang-Utan-Mädchen Leila, dass man damit die tollsten Sachen machen kann. Vielleicht beeindruckt das ja sogar Orang-Utan-Männchen Tuan?