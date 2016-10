NDR 14:45 bis 15:45 Reportage die nordstory - Jahreszeiten im Norden Sommer Jahreszeiten im Norden - / Kanuwandern mit Eseln / Urlaub auf vier Hufen / saison an der Unterelbe / Inselspaziergang auf Sylt D 2012 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Flirrende Sonne über dem Sandstrand von Sylt, Eisvogel und Fischotter beobachten Kanus auf der Wümme, Pferdehufe galoppieren an den glasklaren Seen der Mecklenburgischen Seenplatte, ein nostalgisches Polizeiboot auf der Unterelbe: Das alles gehört zum Sommer im Norden. Abseits der großen und bekannten Touristenorte zeigt das Team der "nordstory" in diesem Film, wie man auch ganz gemächlich, ganz genussvoll, ohne Stress die schönste Jahreszeit verbringen kann. Was haben Esel mit Kanus zu tun? Auf dem Pferd entlang der Mecklenburgischen Seenplatte, ganz ohne Abgase und Lärm. Welche Geschichten aus dem Nähkästchen plaudert ein ehemaliger Wasserschutzpolizist an der Unterelbe aus? Wer hat schon jemals Sylt zu Fuß umrundet, abseits der allseits bekannten Pfade? Diese Gemeinschaftsproduktion der NDR Landesfunkhäuser präsentiert diese Themen zum Sommer im Norden: Kanuwandern mit Eseln Arno Virkus bietet außergewöhnliche Touren an. Auf der Wümme kann man mit dem Kanu dem Sonnenuntergang entgegen paddeln und dann auf Arnos Eseln zurück reiten. Die Tiere tragen das Gepäck. Und so störrisch wie ihr Ruf sind die Esel gar nicht. Urlaub auf vier Hufen Man muss nur die Entscheidung treffen, ob man eine Tour von ein, zwei oder drei Tagen machen möchte. Alles Weitere übernehmen dann die "WeiterReiter": Caroline Brauer und Lothar Preuß. Sie haben (fast) alles im Angebot, was Ross und Reiter begehren, sei es die große Tour zu Gutshäusern, entlang der alten Rübenbahntrasse oder das Training für einen Marathon zu Pferd. Sommersaison an der Unterelbe Uwe Karstens, der ehemalige Wasserschutzpolizist, und der "Ottenstreuer", das ehemalige Polizeiboot, gehören zusammen. Von der Wasserseite aus zeigt Uwe auf dem "Ottenstreuer" seinen Passagieren die langen Elbstrände, die Flussinseln, die geheimen Elbblicke. Den Sonnenuntergang an der Elbe, den gibt's bei Uwe Karsten gratis mit dazu. Inselspaziergang auf Sylt Urlaub und Sylt sind seit 150 Jahren untrennbar. Geschichte und Geschichten findet und erlebt man am besten bei Inselspaziergängen: am 40 Kilometer langen Sandstrand, auf hohen Dünen, in engen Westerländer Straßen, auf der befestigten Promenade und barfuß im Sand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: die nordstory Regie: Katrin Richter/Karin Henningsen/Karoline Grothe/Anna Lena Temme