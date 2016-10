NDR 12:55 bis 13:45 Serien In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Zivilcourage D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Jens Reitnagel wird auf offener Straße von drei Männern angegriffen. Als Dr. Matteo Moreau Zeuge davon wird, setzt er sich sofort für den am Boden liegenden Jens ein und wird dabei prompt ebenfalls verletzt. Jens' Verletzungen werden von der Assistenzärztin Elly Winter versorgt. Auch Matteo muss sich notgedrungen von Elias Bähr behandeln lassen. Elly baut zu ihrem Patienten schnell eine besondere Beziehung auf und kann nur schwer an sich halten, als sie von den Ereignissen erfährt. Wird sie dem Patienten helfen können, ohne dabei die Grenze zwischen Arzt und Patient zu überschreiten? Später am Tag wird Dr. Moreau zu einem weiteren Fall hinzugezogen. Ein junger Mann, Patrick Müller, hat schwere Verletzungen an der Hand. Und Matteo staunt nicht schlecht, als er in dem Verletzten einen der Angreifer erkennt. Auch Patrick ist alles andere als begeistert; er verweigert stur die Behandlung, die er dringend nötig hätte. Allen Medizinern, vor allem den Assistenzärzten, passieren gehäuft die unterschiedlichsten Missgeschicke. Theresa, die ein klein wenig abergläubisch ist, ist als Einzige überzeugt: Es liegt daran, dass es Freitag, der 13. ist. Anfänglich wird sie von ihren Kollegen noch belächelt, doch die Pechsträhne will scheinbar nicht mehr abreißen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roy Peter Link (Dr. Niklas Ahrend) Sanam Afrashteh (Dr. Leyla Sherbaz) Mike Adler (Dr. Matteo Moreau) Philipp Danne (Ben Ahlbeck) Stefan Ruppe (Elias Bähr) Mirka Pigulla (Julia Berger) Juliane Fisch (Elly Winter) Originaltitel: In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Regie: Peter Wekwerth Drehbuch: Peter Balke