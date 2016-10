3sat 15:30 bis 16:15 Dokumentation Universum Die Legende vom Hasen und der Sonne A 2003 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Der Bestand der kanadischen Schneeschuhhasen nimmt alle elf Jahre explosionsartig zu - parallel zum Rhythmus der Sonne, die ebenfalls alle elf Jahre ein Maximum an Aktivität aufweist. Eine Legende erzählt, dass sich die Hasen einst mit der Sonne verbündeten und mit ihr die Welt und den Mond erschaffen haben. Die Dokumentation geht dieser Legende nach. Die Dreharbeiten führten von Südeuropa bis in den Norden Kanadas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Universum