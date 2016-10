3sat 10:15 bis 12:15 Talkshow NDR Talk Show D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken In der 781. Ausgabe der "NDR Talk Show" erwarten Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt folgende Gäste: Tim Mälzer, Koch Tim Mälzer sagt über sich, er sei ein wollüstiger Mensch, er esse gern, er trinke gern und lebe das Leben in vollen Zügen. Dabei ist er äußerst erfolgreich: Der Koch und Unternehmer Tim Mälzer besitzt inzwischen mehrere Restaurants, alle seine Kochbücher sind absolute Bestseller, Millionen Menschen verfolgen seine Kochshows. Alle zwei Jahre nimmt sich der 45-jährige Hamburger die Zeit, an einem neuen Kochbuch zu arbeiten. In der "NDR Talk Show" erzählt er, welches Feld er sich dieses Mal dafür ausgesucht hat. Stefanie Hertel, Anita und Alexandra Hofmann, Sängerinnen Drei starke und stimmgewaltige Frauen haben sich zusammengeschlossen. Stefanie Hertel wird im Frühjahr 2017 mit den Schwestern Anita und Alexandra Hofmann auf eine 30 bis 45 Tage lange Tour durch Deutschland gehen. Zum ersten Mal arbeiten die drei Frauen zusammen und haben sich vorgenommen, mit ihrer Live-Band aus vier bis sechs Musikerinnen beim Publikum für Stimmung zu sorgen. "Frauenpower" garantiert. Und so lautet auch der Titel der Tour. Stefanie Hertel und die Geschwister Hofmann präsentieren in ihrem Programm eigene Songs, aber auch die größten Hits der bekanntesten und beliebtesten Sängerinnen der letzten Jahrzehnte. Tim Bendzko, Sänger Vor fünf Jahren stellte Tim Bendzko mit seiner Single "Nur noch kurz die Welt retten" Deutschlands Popszene auf den Kopf. Nicht nur, weil der Titel seitdem in den Wortschatz der deutschen Sprache Einzug gefunden hat. Für sein erstes Album "Wenn Worte meine Sprache wären" gab es Doppelplatin. Es folgte in den Jahren darauf ein wahrer Preisregen. 2012 und 2014 wurde er mit dem ECHO ausgezeichnet, 2014 erhielt er die Goldene Kamera, 2012 den MTV Music Award sowie 2014 den World Music Award. Mit seinem zweiten Album "Am seidenen Faden" konnte Bendzko 2013 an den Erfolg seines Debüts anknüpfen. Im Herbst erscheint das neue Album des sympathischen Sängers. In der "NDR Talk Show" wird er unplugged einen Song daraus vorstellen. Hennes Bender, Comedian Hennes Bender, das sind 1,62 Meter geballte Bühnenpower. Der selbsternannte orthopädische Crossdresser kauft seine Schuhe in Größe 39 in der Damenabteilung. In den letzten Jahren mauserte er sich vom Kleinkunst-Geheimtipp zum Mitglied der ersten Liga deutscher Komiker. Sein Buch "Komma lecker bei mich bei" ist ein Besteller. In der "NDR Talk Show" feiert er die Premiere seines nun insgesamt sechsten Bühnenprogrammes, mit dem er Anfang Oktober auf Live-Tour durch ganz Deutschland startet. Tim Raue, Koch Tim Raue ist im Berliner Wrangelkiez aufgewachsen und mit seiner Straßengang, den legendären 36Boys, durch die Gegend gezogen, immer auf der Suche nach der nächsten Schlägerei. Mit 17 Jahren dann die Kehrtwende: Er begann eine Kochausbildung, wurde schnell zum Küchenchef in einem Sternerestaurant und eroberte die Berliner Gastroszene. Der "Gault&Millau" kürte ihn 2007 zum "Koch des Jahres", 2008 eröffnete Raue sein erstes eigenes Restaurant. Inzwischen hat Tim Raue zwei Sterne und vier weitere Restaurants in der Hauptstadt. Doch damit noch lange nicht genug, er will die Welt erobern, sagt er. Dabei könnte ihm der Streamingdienst Netflix helfen. Dort wird der 42-Jährige als erster deutscher Küchenstar überhaupt in der erfolgreichen Dokumentarfilmreihe "Chef's Table" porträtiert. Warum er demnächst zwei Restaurants in Dubai eröffnet, Hühnerfüße und Entenzungen schätzt ("aromatisch natürlich nichts für Weicheier") und es in seinen Restaurants vor dem Essen bald 3D-Filme gibt, das erzählt Tim Raue in der "NDR Talk Show". Er ist übrigens gut mit Tim Mälzer befreundet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hubertus Meyer-Burckhardt, Hubertus Meyer-Burckhardt, Barbara Schöneberger Gäste: Gäste: Ulrich Wickert (Journalist), Tim Mälzer (Koch), Stefanie Hertel (Sängerin), Anita Hofmann (Sängerin), Alexandra Hofmann (Sängerin), Marianne Sägebrecht (Schauspielerin), Tim Bendzko (Sänger), Hennes Bender (Comedian), Walter von Lucadou (Psychologe und Ph Originaltitel: NDR Talk Show

