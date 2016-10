KI.KA 19:25 bis 19:50 Magazin pur+ Eric in der Geisterbahn D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Eric in der Geisterbahn: In der Geisterbahn Leute erschrecken, beim Autoscooter perfekt einparken, Technikcheck auf dem höchsten Karussell der Welt - "pur+"-Moderator Eric Mayer als Praktikant auf dem Mega-Rummel. Das Volksfest "Hamburger Dom" ist mit über 250 Schaustellern das Event in Hamburg. Damit sich vier Millionen Besucher amüsieren können, müssen die Schausteller hart arbeiten. "pur+"-Moderator Eric Mayer taucht für einen Tag in das Leben der Schausteller ein. pur+ - Das Entdeckermagazin mit Eric Mayer. Mehr wissen macht nix In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Eric Mayer Originaltitel: pur+ Drehbuch: S. Dittebrand, Frauke Siebold