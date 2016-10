KI.KA 17:35 bis 18:00 Trickserie Bobby & Bill Zu zweit gegen Georg / Finderlohn! F 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Zu zweit gegen Georg: Madame Stick hat ihren Gartenzwerg Georg so programmiert, dass er bellende Hunde vom Haus fern hält. Bill hat im Hundesalon sein Idol "Max" getroffen und möchte ihm ein wenig die Stadt zu zeigen. Gemeinsam wollen sie Georg ausschalten, was gar nicht so einfach ist, weil Max nämlich eigentlich gar kein echter Superhund ist, sondern nur ein Schauspieler, der Tim heißt und große Angst vor Katzen hat. Mit Bills Hilfe schafft er es jedoch, seine Angst vor Captain zu überwinden - und zusammen gelingt es den beiden schließlich, Georg umzuprogrammieren. Finderlohn!: Dem Sushiboten ist auf seiner Tour eine Schachtel mit Sushi vom Motorroller gefallen. Bill will sich sogleich vergnügt darüber hermachen - aber Bobby erklärt ihm, dass er das Sushi zurückgeben muss. Das finden Ming, Plüsch und Loulou gar nicht gut, denn sie hatten gehofft, dass ihr alter Freund Bill brüderlich mit ihnen teilen würde. Aber Bill will Bobby nicht enttäuschen und darum bringt er die Schachtel mit dem Sushi auch brav zurück. Der Bote ist darüber so erfreut, dass er Bill die ganze Portion als Finderlohn überlässt....und die teilt Bill dann selbstverständlich mit seinen Freunden! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Boule & Bill Regie: Philippe Vidal