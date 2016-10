KI.KA 15:00 bis 16:10 Abenteuerfilm Antboy Der Biss der Ameise DK 2013 Nach einer Vorlage von Kenneth Bøgh Andersen Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Oscar Dietz (Pelle Nøhrmann / Antboy) Nicolas Bro (Dr. Gæmelkrå / Loppen) Samuel Ting Graf (Wilhelm) Amalie Kruse Jensen (Ida) Cecilie Alstrup Tarp (Amanda) Lærke Winther (Mor) Frank Thiel (Far) Originaltitel: Antboy Regie: Ask Hasselbalch Drehbuch: Anders Ølholm Kamera: Niels Reedtz Johansen Musik: Peter Peter

