KI.KA 11:00 bis 12:25 Familienfilm Alfie, der kleine Werwolf NL 2011

Alfie ist ein netter, schüchterner, schmächtiger blonder Junge, der bei seinen Zieheltern lebt, seit er als Baby vor der Tür der Vriends ausgesetzt wurde. Er mag Sport nicht und wehrt sich auch nicht gegen die Attacken seiner Mitschüler. Doch dann geschieht etwas Sonderbares, ja Unfassbares. In der Nacht vor Alfies siebtem Geburtstag ist es Vollmond und plötzlich beginnt sich der Junge zu verändern: Ihm wachsen überall Haare, große Ohren und ein Schwanz. Er kann nicht mal mehr sprechen, sondern nur noch den Mond anheulen und frisst ein Huhn aus Nachbars Garten. Nur Bruder Timmie kennt Alfies Geheimnis und findet es auch noch cool. Alfie ist da anderer Meinung: Nicht einmal Mama und Papa dürfen von seiner Verwandlung erfahren, denn er ist ein Findelkind. Was, wenn sie ihn verstoßen?

Schauspieler: Ole Kroes (Alfie, der kleine Werwolf) Kim van Kooten (Mutter Vriends) Remko Vrijdag (Vater Vriends) Maas Bronkhuyzen (Timmie Vriends) Trudy Labij (Frau Krijtjes) Joop Keesmaat (Opa Werwolf) Nick Geest (Nico Pochmans) Originaltitel: Dolfje Weerwolfje Regie: Joram Lürsen Drehbuch: Tamara Bos Kamera: Lex Brand Musik: Peter Warnier