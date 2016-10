KI.KA 09:20 bis 09:40 Trickserie Raumfahrer Jim - Abenteuer auf Munaluna Der eingebaute Kurzschluss / Ted fliegt weg! CDN 2004-2006 Stereo Merken Der eingebaute Kurzschluss: Jim, Wuffel und Ted sind an einem der kältesten Punkte des Mondes und messen Krater aus. Jims Hände werden so kalt, dass er nicht weiterarbeiten kann. Klara gibt ihm deshalb ein paar sich selbst erwärmende Handschuhe. Als Jim die Roboter mit den Handschuhen berührt, flippen Rover und Ted aus. Zuhause stellen sie fest, dass die neuen, vorher nicht getesteten Handschuhe Einfluss auf die elektrischen Schaltkreise der Roboter nehmen. Ted fliegt weg!: Auf Luna 22 bläst ein kräftiger Wind. Daher sind alle Aufträge an diesem Tag erst einmal verschoben. Ecky lässt seinen neuen Drachen steigen. Als Ted auch einen Drachen halten will, wird er von einer Böe in die Luft gerissen und wild herumgepustet. Es besteht keine Chance ihn wieder einzufangen. Jim versucht es vergeblich mit seinem Turboschweber, und auch der Versuch mit einer Leiter scheitert. Am Ende kommt Jim auf die Idee, selbst mit einem Drachen zu Ted zu fliegen und ihn damit einzusammeln. Das klappt! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lunar Jim Regie: Alex Busby, Peter Huggan, Benny Zelkowicz Drehbuch: Jeff Rosen Musik: Volcano Music, Jonathan Evan, Gerard Tevlin