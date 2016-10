National Geographic 17:35 bis 18:25 Dokumentation Highway Thru Hell: Extremrettung in Kanada Stunde der Entscheidung CDN 2013 2016-11-01 11:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Jamie und seine Mannschaft sitzen zusammen, trinken Bier und lassen die Ereignisse der zweiten Staffel Revue passieren. Sie erinnern sich noch einmal an die gefährlichsten und härtesten Rettungsaktionen dieses Winters. Wir erfahren, wie sich ihre durch die Serie gewonnene Popularität auf die Arbeit ausgewirkt hat - und auf den Coq. Was wurde aus Kens Plänen, Jamies Unternehmen nach vorne zu bringen? Wie machte sich der Anfänger Gord in seinem ersten Winter und wie gehts mit Chris weiter? Kann sich Jamie trotz des Wettbewerbs weiterhin auf dem Coq halten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Highway Thru Hell