National Geographic 15:05 bis 15:55 Dokumentation UFO-Jäger Spurensuche in Arizona USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein gigantisches Dreieck aus Licht lässt die Bewohner von Phoenix, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Arizona, regelmäßig in den Himmel starren. Ryder, Ben und James schauen sich das Videomaterial an, das seit 1993 aufgenommen werden konnte. Terry Connet, der Mann, der Aufnahmen gemacht hat, berichtet, wie gewaltig und unglaublich leise dieses Objekt war. Auf Nachfragen behaupten Vertreter der nahe gelegenen Luftwaffenbasis, bei den Lichtern handele es sich um Bengalos, die als Signalfeuer eingesetzt worden seien. Andere Beobachter glauben, dass die Lichter von Fallschirmspringern stammen. Ryder ist skeptisch und setzt sich mit einer Gruppe von Fallschirmspringern in Verbindung. Sie bittet sie, einen nächtlichen Absprung mit Bengalos zu versuchen. Auf diese Weise will sie herausfinden, welche Phänomene am Himmel über Phoenix sichtbar werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chasing UFOs