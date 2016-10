National Geographic 10:50 bis 11:40 Dokumentation Highway Thru Hell: Extremrettung in Kanada Am Abgrund CDN 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Das "Heavy Rescue"-Team hat einen schwer beschädigten Trailer am Haken, der Millionen von Kunststoffkügelchen geladen hat. Mittlerweile sorgen heftige Frühjahrsniederschläge für einen gefährlichen Steinschlag auf dem Highway 1. Jamie wird gerufen, als ein mit Baumstämmen beladener Longliner einen Hang heruntergerutscht ist, nachdem er versucht hatte, einem Felsbrocken auszuweichen. Er muss das Wrack bergen, bevor es auf eine befahrene Eisenbahnstrecke stürzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dave Pettitt (Narrator) Originaltitel: Highway Thru Hell Regie: Alex Gower-Jackson, Tim Hardy, Brad Quenville, Matthew Shewchuk, Neil Thomas Drehbuch: Mark A. Miller Musik: Christopher Nickel

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:12

Seit 225 Min. Eiskunstlauf

Wintersport

Eurosport 10:00 bis 12:00

Seit 102 Min. NDR Talk Show

Talkshow

3sat 10:15 bis 12:15

Seit 87 Min. Seelen

Abenteuerfilm

RTL II 10:45 bis 13:00

Seit 57 Min.