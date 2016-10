Spiegel TV Wissen 07:10 bis 08:05 Dokumentation Hit the Rails Schweden D 2015 Merken Das 1972 eingeführte InterRail-Ticket war bereits vieles: der halbwilde Ruf der Freiheit, Emanzipation von den Eltern, ein Häppchen Abenteuer oder auch der etwas andere Urlaub. Bekannt geworden durch junge Menschen, die nach dem Ende der Schulzeit aufbrachen, Europa und die eigene Fähigkeit zur Unabhängigkeit zu erkunden, ist das Ticket mittlerweile auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hit the Rails

