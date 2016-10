Niederlande 2 19:20 bis 19:55 Sonstiges Groen Licht NL 2016 HDTV Merken Met: Voor de campagne "Kom de auto uit" probeert Groen Licht mensen te bewegen minder autokilometers te maken. Bij het grote internationale adviesbedrijf Accenture zijn ze daar al ver mee. Straks staan er 300 elektrische auto's op de parkeerplaats en iedereen werkt minstens twee dagen thuis. Hoe bevalt dat? * Actrice Victoria Koblenko is heel bewust bezig met voeding. Niet alleen voor haar gezondheid, maar ook voor het milieu. Zo eet ze bijvoorbeeld nauwelijks vlees en vis en vooral heel veel groenten. Voor Groen Licht bakt ze een zeewierburger, met de vraag: is zeewier duurzaam? En ondertussen geeft ze een jasje aan Brecht, voor het project Colbert2Share ... * ... wat heel goed uitkomt, omdat Brecht zich verdiept in duurzame mode. Als je veel geld te besteden hebt is het niet zo moeilijk om kleren te kopen die het milieu niet te veel belasten en waar de werkers in de kledingindustrie behoorlijk betaald krijgen. Maar Zeeman claimt ook verantwoorde kleren te verkopen. Kan dat waar zijn, zo goedkoop? * En moet je nou 's nachts de verwarming helemaal uitzetten, of juist een beetje aanlaten? Wat is zuiniger? In Google-Kalender eintragen Moderation: Brecht van Hulten Originaltitel: Groen Licht