Niederlande 2 11:30 bis 12:25 Sonstiges De Wereld Draait Door NL 2016 HDTV Merken We blikken terug op afgelopen media-maand. Jeroen Wollaars over het Duitse tv-experiment 'Terror, Ihr Urteil', een rechtbankdrama en een tv-experiment ineen * Wij vroegen Floortje Dessing, kersverse winnaar van de Televizierring, welke reis-collega's haar inspireren * Rens Polman, Bastiaan Rosman en Nellie Benner maken Drugslab, een BNNVARA programma op YouTube waarin de presentatoren verschillende soorten drugs testen * Uiteraard wordt elk gesprek afgesloten door muzikaal commentaar van onze huisband Sue the Night. Tafelheer: Marc-Marie Huijbregts. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Matthijs van Nieuwkerk Originaltitel: De wereld draait door

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:12

Seit 224 Min. Eiskunstlauf

Wintersport

Eurosport 10:00 bis 12:00

Seit 101 Min. NDR Talk Show

Talkshow

3sat 10:15 bis 12:15

Seit 86 Min. Seelen

Abenteuerfilm

RTL II 10:45 bis 13:00

Seit 56 Min.