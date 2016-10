Niederlande 1 22:05 bis 23:00 Sonstiges Anita wordt Opgenomen NL 2016 HDTV Merken Anita bezoekt de aan alcoholverslaafde Harry (27) waar het niet zo goed mee gaat sinds hij thuis is. Voor de aan speedverslaafde Remco (20) breekt een spannende tijd aan omdat hij bijna de kliniek uit moet terwijl hij nog geen woning heeft. Ook voor de twintigjarige Linda zit haar behandeltijd er op, maar is ze sterk genoeg om de alcohol te laten staan? Dat het gevecht tegen de verslaving pas echt zwaar wordt na de opname blijkt ook voor Rianne (32) waarbij de zucht naar crack enorm oploopt. Stapt ze weer bij haar aan crackverslaafde vriend in de auto? In Google-Kalender eintragen Moderation: Anita Witzier Originaltitel: Anita wordt opgenomen