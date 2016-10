Niederlande 1 21:10 bis 22:05 Sonstiges Spoorloos Kleurrijke globetrotter NL 2016 HDTV Merken De ouders van Tristan, Ralph en Ivonne, hadden een tumultueuze relatie die pas eindigde op de dag dat Ivonne schoon genoeg had van de vele streken die Ralph haar had geleverd. De mensen die de vader van Tristan hebben gekend, omschrijven hem als een kleurrijke globetrotter die makkelijk mensen kon inpalmen. Ralph is geboren in Brits-India en verbleef voor z'n werk in Nederland toen hij Ivonne leerde kennen. Ivonne is nog maar 22 jaar als Tristan wordt geboren. De zeven jaar oudere Ralph biecht dan op dat hij ook nog twee kinderen heeft bij een Zwitserse vrouw. Als Ralph met Ivonne naar Neuchatel reist om z'n zoon en dochter te ontmoeten, wordt hij aangehouden door de politie. Zijn Zwitserse ex-vrouw klaagt hem aan wegens poging tot moord. Ralph komt er vanaf met een boete. Ivonne gelooft aanvankelijk in de onschuld van haar man, maar in de tijd die volgt wordt ze regelmatig slachtoffer van zijn losse handen. Ralph blijkt ook zwaar verslaafd aan de alcohol en Ivonne ontdekt dat hij haar financieel heeft opgelicht. Op een dag treft ze hem in bed aan met een andere vrouw. Over z'n biologische vader heeft Tristan weinig positieve dingen gehoord. Toch is hij nieuwsgierig naar de man die hem verwekte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Derk Bolt Originaltitel: Spoorloos