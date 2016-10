Classica 04:45 bis 06:00 Musik Herbert von Karajan - Gedenkkonzert in Salzburg Wolfgang Amadeus Mozart: Arie "Betracht dies Herz und frage mich" aus der Grabmusik (Passionskantate) KV 42 / "Laudate Dominum" aus den Vesperae solennes de Confessore KV 339 / Requiem d-Moll KV 626 A 1999 Stereo 16:9 Merken Wolfgang Amadeus Mozart: Arie "Betracht dies Herz und frage mich" aus der Grabmusik (Passionskantate) KV 42 - "Laudate Dominum" aus den Vesperae solennes de Confessore KV 339 - Requiem d-Moll KV 626. Karita Mattila (Sopran), Rachel Harnisch (Sopran), Sara Mingardo (Mezzosopran), Michael Schade (Tenor), Bryn Terfel (Baß), Schwedischer Rundfunkchor, Berliner Philharmoniker; Leitung: Claudio Abbado. Mitschnitt eines Festkonzerts anläßlich des 10. Todestages von Herbert von Karajan (1908-1989) am 16. Juli 1999 im Salzburger Dom. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Karita Mattila (Sopran), Rachel Harnisch (Sopran), Sara Mingardo (Mezzosopran), Michael Schade (Tenor), Bryn Terfel (Baß) Originaltitel: Herbert von Karajan - Gedenkkonzert Musik: Wolfgang Amadeus Mozart