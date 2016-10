Beate Uhse TV 04:35 bis 06:00 Erotikfilm Bestimmt für die Liebe USA 2013 Stereo 16:9 Merken Sara ist überglücklich, als ihr Jugendschwarm Jake endlich seine Liebe zu ihr gesteht. Doch der Zeitpunkt ist schlecht, denn während Jake mit ihr nach Europa reisen will, möchte sie endlich ihr Studium beginnen. Im Streit fällt die Entscheidung und die beiden verlieren sich aus den Augen. Erst als Sara sich verlobt, kommt es zum Wiedersehen mit Jake. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Meant To Be Regie: Stormy Daniels Altersempfehlung: ab 18