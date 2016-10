Heimatkanal 19:25 bis 20:15 Familiensaga Forsthaus Falkenau Mutterliebe D 2002 Stereo Merken Die Zuneigung zwischen Sonja und Markus ist unverkennbar,. Ein romantisches Abendessen in Lisas Forsthaus tut sein Übriges. Doch wie weit kann sich Markus schon wieder auf eine neue Partnerin einlassen? Diese Entscheidung bleibt ihm jedoch erspart, als er plötzlich unerwarteten Besuch bekommt und Sonjas Geduld erschöpft scheint. Auch Peter ist mit seiner Geduld am Ende. Als Melanie in ihrer herausfordernden Art schließlich auch noch die Kündigung des Koches provoziert, kommt es zu einer folgenschweren Aussprache. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Wolff (Martin Rombach) Nora von Collande (Susanna Rombach) Michael Wolf (Markus) Nicole Schmid (Rica) Nikolai Bury (Peter) Dennis Hornig (Florian) Bruni Löbel (Oma Herta) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Andreas Drost Drehbuch: Jürgen Werner Musik: Bernhard Zeller