Sky Cinema Hits 20:15 bis 21:50 Actionfilm John Rambo USA, D 2008 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken John Rambo führt ein zurückgezogenes Leben im Norden Thailands. An der Grenze des Landes zu Burma wütet allerdings schon seit sechzig Jahren der weltweit längste Bürgerkrieg: der Burmesen-Karen Konflikt. Rambo, der in den Bergen lebt, und seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf selbst gefangener, giftiger Schlangen verdient hat das Kämpfen jedoch schon lange aufgegeben. Das ändert sich auch nicht, als Sanitäter, Rebellen und Flüchtligen an ihm vorbei durch das von Krieg zerrüttete Land ziehen. All dies soll sich aber ändern, als eine Gruppe von Missionaren auftaucht und den "Amerikanischen-Fluss-Führer" Rambo bittet, sie den Fluss hinauf zu einem Flüchtlingslager zu führen, da Tretminen die Reise dorthin zu gefährlich macht. Sie wollen den dort lebenden, verfolgten Bergstamm Karen mit Medizin, Nahrungsmitteln und Bibeln versorgen. Zögernd willigt Rambo schliesslich ein, sie und die anderen Helfer zu führen. Wochen später erfährt Rambo, dass die Missionare nicht vom Flüchtlingslager zurückgekehrt sein, die Helfer aber lebend gesehen worden sind, eingeschlossen in einem Burmesischen Armee-Camp. Obgleich Rambos Abneigung gegen Gewalt noch immer allgegenwärtig ist, weiss er, dass seine Hilfe notwendig ist. Was dann folgt ist der Abstieg in die Hölle auf Erden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (John Rambo) Julie Benz (Sarah Miller) Paul Schulze (Michael Burnett) Matthew Marsden ("School Boy") Graham McTavish (Lewis) Rey Gallegos (Diaz) Tim Kang (En-Joo) Originaltitel: Rambo Regie: Sylvester Stallone Drehbuch: Sylvester Stallone, Art Monterastelli Kamera: Glen MacPherson Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 18

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 280 Min. Schande

Drama

Das Erste 00:05 bis 01:58

Seit 95 Min. Der Kandidat

Thriller

3sat 00:20 bis 01:55

Seit 80 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 80 Min.