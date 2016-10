Spektakuläre Action im antiken Ägypten mit den Oscar-Preisträgern Christian Bale und Ben Kingsley: Im 13. Jahrhundert v. Chr. lässt der Pharao Sethos I. alle Israeliten in Ägypten versklaven und ihre männlichen Nachkommen im Nil ertränken. Nur ein Junge überlebt - Mose. Er wächst zusammen mit dem Kronprinzen Ramses im Palast auf. Als dieser erfährt, dass Mose in Wahrheit ein Israelit und kein ägyptischer Prinz ist, schickt er ihn ins Exil ... In Google-Kalender eintragen