Motorsport IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2016 Petit Le Mans USA 2016 Auf dem Road Atlanta in Braselton im US-Bundesstaat Georgina steigt das große Finale der WeatherTech SportsCar Championship 2016. Beim Klassiker auf der rund vier Kilometer langen Strecke versuchen die Piloten aller vier Klassen, nochmals wichtige Punkte zu sammeln und den Siegertitel mit nach Hause zu nehmen. Mit einer Länge von 10 Stunden ist das Petit Le Mans das drittlängste Rennen im diesjährigen Kalender. MOTORVISION TV zeigt die Highlights vom Finale der SportsCar Championship 2016 in einer Zusammenfassung. Originaltitel: IMSA WeatherTech SportsCar Championship