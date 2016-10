Motorvision.TV 11:20 bis 11:45 Motorsport High Octane The Dunes Off-Road Freestyle Motocross USA 2010 Stereo 16:9 Merken Bei "High Octane" haben wir heute eine Ladung Sand in der Mitte der Stadt abgeladen, um dort eine Spielwiese für den High Octane Dünen-Event zu schaffen. Brian Deegan, Jeremy Carter und ne ganze Menge anderer Jungs werden dort mit Vollgas um Bargeldpreise kämpfen. Dann verbringen wir etwas Zeit mit dem Paten des Freestyle, Mike Metzger und wir drehen wir wieder voll auf in "Crank it Up" mit Bands wie Killing Heidi, Good Charlotte und Sum 41, als sie beim Little Stink-Festival jammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: High Octane

