Sky Atlantic HD 23:00 bis 00:00 Actionserie Banshee - Small Town. Big Secrets. Die kleinen Fische USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach dem blutigen Shootout mit den Schergen von Rabbit (Ben Cross) werden Lucas (Antony Starr), Carrie (Ivana Milicevic) und die anderen Mitglieder des Banshee Sheriff's Department von FBI Special Agent Jim Racine verhört. Proctor (Ulrich Thomsen), heimlicher Herrscher über den Ort, setzt unterdessen alles daran, dass seine Nichte Rebecca (Lili Simmons) wieder in seine Obhut zurückkehrt. Später endet ein Überfall auf einen gepanzerten Transporter in einer gefährlichen Verfolgungsjagd. - Nichts für schwache Nerven: die knallharte Actionserie von Serienmeister Alan Ball ("True Blood"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Antony Starr (Lucas Hood) Ivana Milicevic (Carrie Hopewell) Ulrich Thomsen (Proctor) Frankie Faison (Sugar Bates) Frankie R. Faison (Sugar Bates) Rus Blackwell (Gordon Hopewell) Hoon Lee (Job) Originaltitel: Banshee Regie: Greg Yaitanes Drehbuch: Jonathan Tropper Musik: Methodic Doubt Altersempfehlung: ab 12