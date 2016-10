Sky Atlantic HD 21:00 bis 22:00 Serien Billions Schach im Herbst USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein Todesfall bei Axe Capital stürzt Bobby "Axe" Axelrod (Damian Lewis) und Wendy (Maggie Siff) in eine Krise - und wirft Chuck Rhoades (Paul Giamatti) in seinen Ermittlungen weit zurück. Chuck hat zudem mit einem korrupten Richter zu kämpfen. Bobby rächt sich unterdessen an einem abtrünnigen Mitarbeiter. - Die vielfach prämierten Stars Damian Lewis ("Homeland") und Paul Giamatti ("John Adams") liefern sich einen erbarmungslosen Zweikampf im Wall-Street-Milieu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Giamatti (U.S. Attorney Chuck Rhoades) Maggie Siff (Wendy Rhoades) David Costabile (Mike "Wags" Wagner) Originaltitel: Billions Regie: James Foley, Neil Burger, Susanna White Drehbuch: Brian Koppelman, Andrew Ross Sorkin Musik: Eskmo Altersempfehlung: ab 12

