Sky Atlantic HD 19:00 bis 20:00 Serien House of Cards Die Kandidatin USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Claire Underwood (Robin Wright) kämpft im UN-Sicherheitsrat für eine Friedensmission und droht an einer Veto-Macht zu scheitern. Frank (Kevin Spacey) bekommt ernsthafte Konkurrenz für die kommenden Präsidentschaftsvorwahlen. Ein Soldatenbegräbnis und ein Treffen mit dem Opfer eines Drohnenangriffs lassen ihn an sich selbst zweifeln. - Macht und Mord in Washington: das brillante Stargespann Kevin Spacey und Robin Wright in der dritten Staffel von David Finchers preisgekrönter Politserie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Spacey (Francis Underwood) Robin Wright (Claire Underwood) Michael Kelly (Doug Stamper) Mahershala Ali (Remy Danton) Derek Cecil (Seth Grayson) Molly Parker (Jackie Sharp) Elizabeth Marvel (Heather Dunbar) Originaltitel: House of Cards Regie: Tucker Gates Drehbuch: Laura Eason Kamera: Martin Ahlgren Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 6