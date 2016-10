Sky Atlantic HD 15:00 bis 16:05 Serien The Leftovers Axis Mundi USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein Rückblick zeigt eine schwangere Höhlenfrau, die einst in der Nähe des heutigen Ortes Jarden, Texas, lebte. Sie ist die einzige Überlebende ihrer Sippe nach einem Erdbeben. Kurz nachdem sie ihr Baby allein auf die Welt gebracht hat, wird sie von einer Giftschlange gebissen. Heute, nach dem "Plötzlichen Verschwinden", ist der Ort zur Attraktion für Wundergläubige geworden, denn hier wird entgegen aller Wahrscheinlichkeiten kein einziger Einwohner vermisst. - Außergewöhnliche Thrillerserie voller rätselhafter Mystery-Momente von "Lost"-Erfinder Damon Lindelof. Auftakt der zweiten Staffel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Theroux (Kevin Garvey) Amy Brenneman (Laurie Garvey) Christopher Eccleston (Matt Jamison) Margaret Qualley (Jill Garvey) Chris Zylka (Tom Garvey) Carrie Coon (Nora Durst) Liv Tyler (Meg Abbott) Originaltitel: The Leftovers Regie: Mimi Leder Drehbuch: Tom Perrotta, Damon Lindelof, Jacqueline Hoyt Musik: Max Richter Altersempfehlung: ab 12