Sky Atlantic HD 13:05 bis 14:00 Serien Six Feet Under - Gestorben wird immer Zwei Brüder USA 2001 Dolby 16:9 HDTV Merken Mutter Ruth (Frances Conroy) lädt ihren ehemaligen Liebhaber Hiram (Ed Begley Jr.) zum Dinner ein. Aber dann versetzt sie ihn, weil sie kurzfritig einen Job für Nikolai (Ed O'Ross) übernimmt. Nate (Peter Krause) und Brenda (Rachel Griffiths) wollen endlich mal ein Wochenende allein verbringen. Aber Brendas Bruder Billy (Jeremy Sisto) hat eine ganz andere Idee. - Schwarzhumoriger Serienhit um eine ungewöhnliche Bestatterfamilie. Prämiert mit drei Golden Globes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael C. Hall (David Fisher) Frances Conroy (Ruth Fisher) Lauren Ambrose (Claire Fisher) Mathew St Patrick (Keith Charles) Mathew St. Patrick (Keith Charles) Rachel Griffiths (Brenda Chenowith) Peter Krause (Nate Fisher) Originaltitel: Six Feet Under Regie: Jim McBride Drehbuch: Alan Ball, Christian Williams Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 12