Sky Atlantic HD 11:00 bis 12:00 Arztserie The Knick Folge: 16 Siamesische Zwillinge USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Dr. Thackery (Clive Owen) ist von den Möglichkeiten einer neuen Behandlungsmethode fasziniert: Hypnose. Bertie (Michael Angarano) will die hoch riskante Behandlung seiner todkranken Mutter selbst in die Hand nehmen - und bittet seinen Kollegen Algernon (André Holland) um Hilfe. Gallinger (Eric Johnson) diniert derweil mit einem ungebetenen Gast. - Steven Soderberghs emmyprämierte Krankenhausserie mit Clive Owen als drogensüchtigem Meisterchirurg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clive Owen (Dr. John W. Thackery) Andre Holland (Dr. Algernon Edwards) Jeremy Bobb (Herman Barrow) Juliet Rylance (Cornelia Robertson) Eve Hewson (Lucy Elkins) Michael Angarano (Dr. Bertie Chickering Jr.) Chris Sullivan (Tom Cleary) Originaltitel: The Knick Regie: Steven Soderbergh Drehbuch: Jack Amiel, Michael Begler Kamera: Steven Soderbergh Musik: Cliff Martinez Altersempfehlung: ab 12

