Sky Atlantic HD 08:35 bis 09:55 Dokumentation Hundeleben in Amerika USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Amerikaner haben vielfältige Beziehungen zu ihren Hunden. Bei einigen ersetzen die Tiere sogar den Partner. Der Tod ihrer Hunde löst oft große Verzweiflung aus. Ein Paar aus Florida kam auf die Idee, seinen verstorbenen Hund zu klonen, weil es ohne das Tier nicht leben will. Andere Menschen haben keine Skrupel, lästig gewordene Tiere auszusetzen oder einfach zu erschießen. - Die Doku zeigt teils vertraute, teils verstörende Bilder von dem Umgang mit Hunden in den USA. Originaltitel: One Nation Under Dog Regie: Jenny Carchman, Amanda Micheli Kamera: Wolfgang Held, Justin Schein