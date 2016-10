An der Elite-Universität Yale begegnen sie sich 1950 zum ersten Mal: die Studenten Jack McAuliffe (Chris O'Donnell) und Leo Kritzky (Alessandro Nivola) sowie der russische Austauschstudent Yevgeny Tsipin (Rory Cochrane). Nach ihrem Abschluss werden Jack und Leo von der CIA, Yevgeny vom KGB rekrutiert. Während seiner Agentenausbildung verliebt Yevgeny sich in Azalia (Erika Marozsán). Er muss sich entscheiden: für sein Land oder die Frau, die er liebt. - Aufwendiger Dreiteiler von den Machern von "Gladiator" und "Spy Game". Nach dem Bestseller von Robert Littell. In Google-Kalender eintragen