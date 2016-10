RTL Crime 03:15 bis 04:05 Actionserie Das A-Team Kopfgeldjäger USA 1985 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 22: Zwei Kopfgeldjäger haben es auf das A-Team abgesehen und lassen Murdock entführen, um die anderen in eine Falle zu locken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Dwight Schultz ("Howling Mad" Murdock) Dirk Benedict (Templeton "Faceman" Peck) Lance LeGault (Colonel Roderick Decker) Mr. T (B.A. Baracus) Gene Evans (Darrow) Wendy Fulton (Dr. Kelly Stevens - Veterinarian) Originaltitel: The A-Team Regie: Michael O'Herlihy Drehbuch: Stephen J. Cannell, Frank Lupo Kamera: Bradley B. Six, Frank E. Johnson Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 6

