RTL Crime 07:10 bis 08:00 Actionserie Das A-Team Ritter der Landstrasse USA 1985 Stereo Merken 2. Staffel, Folge 20: Robert Carson und seine Tochter Jenny arbeiten hart, um ihre kleine Autowerkstatt rentabel zu machen. Doch ihre Anstrengungen werden immer wieder von dem mächtigen Walt Tyler hintertrieben, der keine Konkurrenz im Autogeschäft duldet. Jenny wendet sich um Hilfe an das A-Team. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Dwight Schultz ("Howling Mad" Murdock) Mr. T (B. A. Baracus) Dirk Benedict (Faceman) Don Stroud (Tyler) Carlos Romero (Zuniga) Jim McMullan (Robert Corson) Originaltitel: The A-Team Regie: Michael O'Herlihy Drehbuch: Burt Pearl, Steven L. Sears Kamera: Frank E. Johnson, Bradley B. Six Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 6

