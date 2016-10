Junior 19:30 bis 19:45 Kinderserie Das Haus Anubis Wenn der Raubvogel singt D 2011 Stereo 16:9 Merken An einer geheimen Stelle im Wald beginnt der Club mit dem Training für die nächste Prüfung im Keller. Nicht alle sind davon begeistert - besonders Delia nicht! Kaya stellt sich im Zweikampf dem Weltmeister im Eieressen. Jetzt muss sich zeigen, ob sein hartes Fasten etwas gebracht hat oder ob er sich vor der ganzen Schule blamiert. Bei Luzy hat sich ein Interessent für die ägyptischen Dominosteine gemeldet, die sie gestohlen hat. Er bestellt sie in eine abgelegene, gruselige Gasse... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristina Schmidt (Frau Nina Martens) Alicia Endemann (Frau Luzy Rosaline Schoppa) Daniel Wilken (Herr Daniel Gutenberg) Franziska Alber (Frau Delia Seefeld) Karim Günes (Herr Kaya Sahin) Mitja Manuel Lafere (Herr Felix /) Marc Dumitru (Herr Magnus von Hagen) Originaltitel: Das Haus Anubis Regie: Bart Van Leemputten Altersempfehlung: ab 6