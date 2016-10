Junior 17:40 bis 18:05 Trickserie Bibi Blocksberg Folge: 23 Der Hexengeburtstag D 2006 Stereo Merken Bibi muss ohne ihre kranke Mutter zu Amandas Geburtstagsfeier auf den Blocksberg fliegen. Als Karla Kolumna das hört, bittet sie Bibi, sie mitzunehmen. So ein Hexengeburtstag, das wäre doch eine sensationelle Story. Da die Feier für Nicht-Hexen verboten ist, hext Bibi Karla unsichtbar. Die Kamera der Reporterin bleibt allerdings sichtbar. Wie soll Karla nun unbemerkt die Hexen fotografieren? Bibi hat eine Idee. Beim Wetthexen gibt sie vor, die Kamera zu verhexen. Von der unsichtbaren Karla geführt, irrlichtert die Kamera mit ihren Blitzen durch die nächtliche Runde. Die anderen Hexen sind begeistert - bis zu dem Moment, als Amanda mit ihrer Vorführung an der Reihe ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bibi Blocksberg Regie: Gerhard Hahn, Royce Ramos Drehbuch: Elfie Donnelly, David Andersen Musik: Heiko Rüsse, Fritz Killermann Altersempfehlung: ab 6